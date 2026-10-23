Balçova’da memurlar iş bırakmaya başladı
İzmir'de Buca ve Karşıyaka belediyelerinin ardından memurların eylemi, CHP'li Balçova Belediyesi'ne de sıçradı. Belediye memurları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine tam gün iş bırakma kararı aldı. Memurların örgütlü olduğu Tüm Yerel Sen ile belediye adına görüşmeleri yürüten Sodem Sen arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde uzlaşma sağlanamadı. İşverenin son teklifi de kabul edilmeyince sendika üyeleri eylem kararı aldı.
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