Başkan Cemil Tugay’dan öğrencilere yurt sürprizi

Üniversite eğitimi için İzmir'i tercih eden kız öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 72 kişi kapasiteli İzelman Örnekköy Sosyal Tesisinde konaklıyor. Geniş odaların yanı sıra çamaşırhane, bilgisayarlı çalışma alanları ve kütüphanenin bulunduğu tesiste öğrencilere her gün iki öğün yemek de sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin bütçesine katkı sağlamak amacıyla tesisin aylık ücretini bu yıl da artırmayarak 2 bin TL'de sabit tuttu. Tesiste konaklamak isteyen öğrenciler için tanışma toplantısı düzenlendi. Genç İzmir'in faaliyetleri hakkında bilgi verilen toplantıda öğrencilere hediyeler de sunuldu. Hediyeler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın gençlere hitaben yazdığı mektup da yer aldı. Tugay, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili gençler, İzmir'e hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite eğitiminizin ilk yılında temiz ve güvenli barınma imkânı ile siz gençlere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversite hayatınızın başarı ve sağlıkla geçmesini temenni ederim."

BURASI BENİM İÇİN OTEL GİBİ

Manisa'dan İzmir'e gelen Aysu Kızılcaoğlu, tesisten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle anlattı: "Okulun açıldığı ilk gün geldim ve tesisi beklediğimden çok daha güzel buldum. Burası benim için otel gibi. Tüm imkânları muhteşem."

"EV SICAKLIĞI HİSSETTİRİYOR"

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Seher Şevval Özkan, "Çok konforlu, özel yurt konforunu bu kadar uygun bir fiyatla sunması bizim açımızdan çok iyi" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör