Başkan Erdoğan 7 ülkenin Dışişleri Bakanlarını kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında İstanbul'da bulunan 7 üllkenin bakanları ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
İstanbul'daki R4+E3 Zirvesi sonrası diplomasi trafiği devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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