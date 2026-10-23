Başkan Erdoğan 7 ülkenin Dışişleri Bakanlarını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında İstanbul'da bulunan 7 üllkenin bakanları ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan 7 ülkenin Dışişleri Bakanlarını kabul etti
Muhammed UZUN
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İstanbul'daki R4+E3 Zirvesi sonrası diplomasi trafiği devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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