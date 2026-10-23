Başkan Erdoğan İzmir’e tarihi müjdeler verecek

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım ayında İzmir'i ziyaret edeceğini açıkladı. Erdoğan'ın ziyaret kapsamında kentin geleceğini etkileyecek önemli müjdeler vereceğini ifade eden İnan, "İzmir'de artık mazeret üretenlere yer yoktur. İzmir'in fetret dönemi bitmiştir" dedi. AK Parti'ye geçen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'e yapacağı ziyarete ilişkin konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e olan derin sevdası herkesin malumudur. İnşallah kasım ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir'imizi, bu güzel şehrimizi teşrif edecekler" dedi. Erdoğan'ın ziyaretinde İzmir'e yönelik önemli açıklamalar yapılacağını belirten İnan, "Ve o gün, İzmir'in yıllardır beklediği, bu şehrin kaderine etki edecek o çok büyük, tarihi müjdeleri bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız ilan edecek" dedi.

FETRET DÖNEMİ SONA ERDİ

İzmir'de hizmet odaklı yeni bir dönemin başladığını belirten İnan, "İzmir artık kendisine mahkûm edilen zihniyeti yırtıp atmaktadır. Şunu herkese hatırlatmak istiyorum: İzmir'de artık mazeret üretenlere yer yoktur. İzmir'in fetret dönemi bugün itibarıyla bitmiştir" dedi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın ilçenin ihtiyaçlarını yakından bilen bir isim olduğunu belirten İnan, "Çiğli'nin ihtiyaçlarına jet hızıyla cevap vermek, yıllardır sümen altı edilen meseleleri çözüme kavuşturmak için kolları sıvadık. Çiğli'ye değer katacak her hayırlı işte başkanımızın daima arkasında, daima yanındayız" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör