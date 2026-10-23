Başkan Erdoğan Üsküdar ve Ataşehir belediye başkan vekillerini kabul etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan'ı kabul ettiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan Üsküdar ve Ataşehir belediye başkan vekillerini kabul etti
Muhammed UZUN
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın kabulünde Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifçi ile birlikte yer aldıklarını belirtti.

Başkan Erdoğan'a kabulleri ve İstanbul'a gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür eden Özdemir, görüşmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek iki belediye başkan vekiline görevlerinde başarılar temenni etti.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör

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