Bilimfest’te teknoloji coşkusu
Trabzon, bilim ve teknoloji alanında büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen BilimFest Trabzon, Pazarkapı Yaşam Alanı'nda yoğun katılımla başladı. "Bilimle Büyüyen Zihinler" mottosuyla gerçekleştirilen festival kapsamında , çocukları ve gençleri bilimle buluştururken, kentin teknoloji alanındaki hedeflerini de gündeme taşıdı. Festivalde, 102 açık hava atölyesi, 15 sergi ünitesi, 3 planetaryum gösterisi ve 9 bilim söyleşisi olmak üzere toplam 129 etkinlik yer alıyor. Bilim söyleşilerinden deneysel atölyelere, robot gösterilerinden simülasyon uygulamalarına kadar pek çok etkinliğin düzenlendiği festivalde çocuklar ve gençler, bilimsel süreçleri deneyimleme fırsatı buluyor.
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