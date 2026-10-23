Birleşmiş Milletler’in 81. yaşına COP31 temalı kutlama

"BM 81 Yaşında: COP31'e Giden Yolda İnsanlar ve Gezegen İçin Çok Taraflılık" başlıklı özel program, farklı ülkelerden temsilcileri bir araya getirdi. Buluşmanın açılış konuşmasını yapan BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, COP31'in dünya için önemli bir eşik olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin ev sahipliği dünyayı bir an önce harekete geçirmek için önemli bir şans" dedi. COP31'e dönük olarak çok taraflı iş birliğinin önemine vurgu yapan üst düzey bir panel de düzenlendi. Panelde Ahonsi'nin yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ve Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sally-Anne Vincent de konuşmacı olarak yer aldı.

"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Jeopolitik belirsizliklerin hakim olduğu bu süreçte COP31 gibi önemli bir zirvenin Antalya'da gerçekleştirileceğini belirten Bakan Yardımcısı Ekinci, Avustralya ile iş birliğinin önemine de vurgu yaptı. Finansal ve teknolojik araçların iklim değişikliği ile mücadelede daha güçlü şekilde devreye alınması gerektiğini kaydeden Ekinci, "Biz BM'yi karmaşık sorunlar karşısında güçlendirecek her türlü desteğe hazırız" dedi. Büyükelçi Vincent ise Türkiye ile yürüttükleri COP31 ortaklığının, çok taraflılığın çok güzel bir örneği olduğunu kaydederek, "Ortak bir hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Güvenilir ve kapsayıcı bir süreç oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞEREFHANOĞLU'NA YENİ UNVAN

Programda ayrıca atık maddelerden ürettiği tablolarla ünü dünya geneline yayılan ve Sıfır Atık Hareketi'nin sembol sanatçılarından olan Serkan Şerefhanoğlu da "BM Türkiye Sanat ve Sürdürülebilir Kalkınma Savunucusu" ilan edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör