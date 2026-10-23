CHP'nin bankamatikçileri adliyede
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyedeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 51 şüpheli hakkında gerçekleştirilen operasyonda 49 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında Emrah Kozay'ın örgüt lideri, Soner Çetin ile Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği öğrenildi. Dosyada, fiilen işe gitmediği halde maaş aldığı öne sürülen ve kamuoyunda "bankamatikçi" olarak bilinen 8 belediye personeli hakkında da işlem yapıldı. CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı Ezgi Aktürk de fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
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