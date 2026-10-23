CHP'nin bankamatikçileri adliyede

CHP’nin bankamatikçileri adliyede
MURAT KARAMAN Ziya RAMOĞLU
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyedeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 51 şüpheli hakkında gerçekleştirilen operasyonda 49 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında Emrah Kozay'ın örgüt lideri, Soner Çetin ile Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği öğrenildi. Dosyada, fiilen işe gitmediği halde maaş aldığı öne sürülen ve kamuoyunda "bankamatikçi" olarak bilinen 8 belediye personeli hakkında da işlem yapıldı. CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı Ezgi Aktürk de fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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