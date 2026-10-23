Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı

Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Çukurova Belediyesinde ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KAMU KAYNAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN İDDİALAR

Açıklamada, soruşturmanın kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulduğu ileri sürülen örgütsel bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddialarını kapsadığı ifade edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

İçişleri Bakanlığı, Kozay'ın tutuklanmasının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, kararın hukuki dayanağına ilişkin bilgilere yer verilirken kamuoyuna saygıyla duyuruda bulunuldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör