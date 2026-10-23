Çukurova Belediyesine yönelik operasyonda Emrah Kozay ve Soner Çetin tutuklandı

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Partili Belediye Başkanı Emrah Kozay, ile CHP'li eski Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 kişi tutuklandı .

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Ekim'de operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Yeni Partili Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem başkanı ve aynı zamanda CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin'in de bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden mevcut belediye başkanı Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin dahil 34 kişi tutuklanırken,. 15 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.