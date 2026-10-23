Fon soruşturmasında o isimlerden 5 milyarlık gönüllü ödeme

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, geçtiğimiz ay aralarında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in de bulunduğu 42 kişinin mal varlıklarına tedbir uygulanmıştı. Dosyada 46 şirket ve 18 fon da tedbir taleplerine konu olmuştu. İncelemeler kapsamında sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmişti.

ŞİRKET ÜZERİNDEKİ TEDBİR KALDIRILDI

Feridun Geçgel, daha önce yaptığı açıklamada, kendisine ve Astor Enerji'ye ait nakit ve sermaye piyasası varlıklarına 26 Eylül'de tedbir konulduğunu, şirket üzerindeki tedbirin 27 Eylül'de kaldırıldığını ancak şahsi mal varlığındaki tedbir devam ediyordu.

ABD DÖNÜŞÜ PASAPORTUNA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve oğlu Yusuf Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı da verilmişti. Feridun Geçgel'in 29 Eylül'de ABD'den Türkiye'ye dönüşünde yapılan kontrolde hakkındaki yasak tespit edilmiş, mahkeme kararı doğrultusunda pasaportuna el konularak gerekli tebligat yapılmıştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör