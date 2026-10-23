Gönül belediyeciliğini aşkla yapıyoruz

30 büyükşehirdeki su tarifeleri arasındaki devasa uçurum, yerel yönetimlerin hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koydu. Tekirdağ 153 TL ile listenin zirvesinde yer alırken Muğla 141 ve Mersin 120 TL ile en pahalı suyu sağlayan belediyeler olarak kayda geçti. Kayseri ise 45 TL'lik bütçe dostu tarifesiyle en ucuz şehir oldu. Fahiş fiyatlara ve kesintilere tepki yağarken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "KASKİ 'zam yapalım' diyor, biz 'vatandaşı yormayalım' diyoruz. Kendi evimde de çeşme suyu içiyorum, suyumuz damacanadan bile sağlıklı" mesajı verdi.

VATANDAŞI YORMUYORUZ

Su fiyatlarındaki 3 katı aşan uçuruma ve Türkiye genelindeki karşılaştırmalı tarifelere ilişkin konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hizmet anlayışlarının temeline insanı koyduklarını vurguladı. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KASKİ) yüksek enerji maliyetleri nedeniyle fiyat artışı talebinde bulunduğunu aktaran Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı: "Bizim amacımız hem nitelikli su vermek hem de en uygun koşullarda hemşehrilerimize sunmaktır. Enerji yatırımları ve giderleri çok fazla. KASKİ Genel Müdürümüz, maliyetleri karşılamak adına fiyatları biraz artırmak için zorluyor; 'Biraz fiyatı artırsak' diyor. Biz de 'Boş verin, şimdilik idare edelim, vatandaşa ek yük getirmeyelim' diyoruz." CHP'li ve Yeni Parti'li belediyelerin yönettiği Tekirdağ, Muğla ve Mersin gibi illerde su fiyatlarının 150 TL sınırına dayanmasını ve verilen indirim vaatlerinin tutulmamasını değerlendiren Başkan Büyükkılıç, belediyecilikte partizanlığa değil, hizmete odaklanılması gerektiğini belirtti:

"Belediyeciliğin partisi olmaz. Belediyecilik bir gönül işidir, aşk işidir. Gayret ister, dürüstlük ister. Bir partiden seçilirsiniz ama seçildikten sonra herkese eşit hizmet götürürsünüz. Başkalarının eksikliğine endekslenerek kendimizi ifade etmek bize yakışmaz. Biz en kaliteli hizmeti en uygun fiyata vermenin gayretindeyiz." Bazı büyükşehirlerde cep yakan faturalara rağmen musluklardan su akmamasını ve yaşanan kesintileri hatırlatan Büyükkılıç, Kayseri'de arıtma veya baraj suyu değil, mineral açısından zengin yeraltı suyu kullandıklarını söyledi. Erciyes Dağı'nın doğal süzme sistemi sayesinde Kayseri halkına damacana kalitesinin üzerinde musluk suyu sunduklarını ifade eden Büyükkılıç, şöyle devam etti: "Bizim suyumuz baraj veya arıtma suyu değildir. Erciyes Dağı'na yağan kar suları katman katman süzülerek 15-20 yıl sonra 200 metre derinlikteki yeraltı rezervlerimize ulaşıyor. Biz bu suyu sondajla çıkarıp KASKİ aracılığıyla şehre dağıtıyoruz. Sondaj ve pompalama ciddi bir elektrik maliyeti getiriyor; yıllık 700-800 milyon TL'yi bulan enerji giderimiz var. Ancak ortaya çıkan su son derece kaliteli. Kayseri'de musluktan akan su, içilebilir en sağlıklı sudur. Allah'a şükürler olsun, Kayseri'nin 50 yıl boyunca su sorunu yaşamayacak altyapısı ve kaynağı mevcuttur." Kayseri'deki suyun hijyen ve lezzet kalitesine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, damacana suların plastik ambalaj risklerine de değinerek şunları kaydetti: "Ben kendi evimde de çeşme suyu içerim. Bizim suyumuz pet şişelerdeki sulardan çok daha kalitelidir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör