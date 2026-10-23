Güney Kıbrıs’ın enerji ihtiyacını sağlayabiliriz

Güney Kıbrıs’ın enerji ihtiyacını sağlayabiliriz
DIŞ HABERLER
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın Ta Nea gazetesine verdiği röportajda iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında planlanan Elektrik Bağlantı Projesi'ne (GSI) Türkiye'nin neden tepki gösterdiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, Ankara'nın projeye kategorik olarak karşı çıkmadığını söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile New York'ta yaptığı görüşmede alternatif bir işbirliği önerisi sunduğunu hatırlattı. Fidan, Türkiye'nin anakarasından daha kısa bir mesafeyle bölgeye su, elektrik ve doğalgaz sağlayabileceğini belirtti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GÜNEY KIBRIS #HAKAN FİDAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý