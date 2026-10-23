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İstanbul'da 3,5 milyarlık vatandaşlık operasyonu: Firari patron Sönmez Aydın’ın ‘otel oyunu’ deşifre oldu!

İstanbul'da 3,5 milyarlık vatandaşlık operasyonu: Firari patron Sönmez Aydın’ın ‘otel oyunu’ deşifre oldu!

İstanbul’da merkezli 3,5 milyar liralık usulsüz vatandaşlık operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan firari iş adamı Sönmez Aydın’ın yöntemi deşifre oldu. Yurt dışında olan Aydın'ın, polisin harekete geçip geçmeyeceğini ölçmek için ‘otel oyunuyla’ polis sistemini test ettirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 çalışan 3 farklı zamanda gerçekleştirdikleri aynı işlem için "Sehven girdik" savunması yaptı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 09:20 Son Güncelleme: 23 Ekim 2026 09:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen usulsüz vatandaşlık soruşturması kapsamında eylül ayında geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Yabancılara yapılan konut satışlarında şişirilmiş değerleme raporları kullanılarak usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla başlatılan ve 3,5 milyar TL'yi aşan işlem hacminin mercek altına alındığı soruşturmada; Tapu, MASAK ve bilirkişi raporlarıyla desteklenen veriler doğrultusunda 13 ilde 72 kişi gözaltına alındı.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI Soruşturmanın baş şüphelileri arasında Liv Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Aydın'ın yanı sıra İBB yolsuzluk davasının kilit isimlerinden Beyaz İnşaat'ın sahibi Muzaffer Beyaz ve Gül İnşaat'ın firari sahibi Ali Gül de yer aldı. Yurt dışında bulunması nedeniyle yakalanamayan firari patron Sönmez Aydın'a ait şirketlere kayyum atanırken, çok sayıda taşınmazına ve banka hesabına da adli tedbir konuldu.