Kadıköy ve Maltepe belediyeleri Yeni Parti’ye geçti

Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurmasıyla beraber belediye başkanlarının da geçişi sürüyor.

Son olarak İstanbul'da CHP'nin kaleleri olarak nitelendirilen iki belediye Yeni Parti'ye katıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Geçen ay 23 yıldır mensubu olduğu CHP tarafından kesin ihraç sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade eden Kösedağı, bir ay boyunca vatandaşlarla konuştuğunu aktardı.

"Bu bir aylık süre zarfından sonra artık sizlerle beraber bir karar verdim." ifadesini kullanan Kösedağı, "Bundan sonraki siyaset yolculuğuma Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti safhalarına katıldığımı sizlere bildirmek isterim." dedi.

30 MECLİS ÜYESİ DE YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Kösedağı, 36 meclis üyesinin 30'uyla beraber parti değiştirdiklerini dile getirdi.

ESİN KÖYMEN DE YENİ PARTİ'YE KATILDI

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Maltepe Belediye Başkanı seçilen Mimar Esin Köymen, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.

İstifa ve Yeni Parti'ye katılım haberini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyuran Köymen, Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Çeyrek asırdır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini belirten Başkan Köymen, "Siyaset; eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda topluma karşı sorumluluk üstlenmek, halkın iradesini ve kamusal yararı her şeyin üzerinde tutmaktır. Değişen şartlar ve toplumsal ihtiyaçlar karşısında yeni yollar açabilmek de siyasi sorumluluğun bir parçasıdır. Bu anlayışla çeyrek asırdır üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Sayın Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti saflarına katıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

Köymen kararını, "Yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı" diye tanımladı.

Yaşanan son parti değiştirmeleriyle birlikte Yeni Parti'nin İstanbul'da 2 belediyesi olurken kentte CHP'nin yönettiği belediye sayısı 16'ya düştü.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör