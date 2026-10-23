Lütfi Arıboğan'a 'FETÖ'den iddianame
FETÖ'nün futbolda şike kumpası soruşturması kapsamında eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Fenerbahçe'ye yönelik FETÖ'nün gerçekleştirdiği 3 Temmuz kumpası döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili olarak görev yapan Lütfi Arıboğan hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yardım ve soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. 25 Aralık günü Arıboğan savcılık ifade işlemlerinin akabinde sağlık sebepleri nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanandı. Lütfi Arıboğan'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak. Öte yandan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) eski Başkanı Ahmet Gülüm, TFF eski Baş Hukuk Müşaviri Avukat İlhan Helvacı ve Galatasaray eski Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski Genel Sekreteri iş insanı Ebru Köksal hakkında aynı suçlamadan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
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