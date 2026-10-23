MEB’den Meta’ya dava hamlesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya devi META'ya dava açacaklarını bildirdi. Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulan Tekin, ABD ve Avrupa'da bu yönde yaşanan gelişmeleri örnek gösterdi. Tekin, sosyal medya içeriklerine gönderme yaparak "Çocuklarımızın bu ortamlarda pedagojik anlamda yaşlarıyla uyumlu olmayan içeriklerle karşı karşıya kalmalarının, akademik gelişimleri ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle diğer ülkelerde, Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde açıldığı gibi biz de bakanlık olarak böyle bir süreci başlatacağız" dedi.

HAZIRLIK YAPIYORUZ

Aslında Türkiye'de bu süreci yöneten ana bakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı olmadığına işaret eden Tekin, "Ama biz bu konudaki kararlı tutumumuzu göstermek için böyle bir sürecin içerisine gireceğiz. Sanal medya şirketlerine yönelik hukuki hazırlık içerisindeyiz. Biz de açmayı düşünüyoruz. Ya içeriklerinizi bu çocukların erişemeyeceği şekle sokun ya da çocukların zarar görmeyeceği şekilde onaylayın" uyarısında bulundu.

SORUMLULUK SAHİBİ OLUN

Tekin, "Biz öğrencilere her ne kadar okullarda cep telefonu yasaklamış olsak da, öğrencilere sosyal medya konusunda uyarılarda bulunsak da çocuk eve gittiğinde odasına kapanıyor ve sosyal medyayı kullanıyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken önemli başlıklardan bir tanesi, sosyal medya üreticilerinin hem içerik üretenler hem de sosyal medya şirketlerinin bu konuda sorumluluk sahibi olmaları" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör