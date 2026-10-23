Savaşlar dursun çocuklar gülsün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi" kapsamında açılan "Özbekistan'da Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar" konulu sergiyi ziyaret etti. Emine Erdoğan, Özbekistan'da her çocuğun sağlığının korunması, haklarının güvence altına alınması ve potansiyelini gerçekleştirebilmesi amacıyla hayata geçirilen dönüşümlere odaklanan ve 13 bölümden oluşan sergiyi gezerek buradaki yetkililerden bilgi aldı.

ESERLERİ TEK TEK İNCELEDİ

Çocuklara yapılan yatırımların aile ortamında yaşama, sağlıklı olma, eğitim alma, korunma ve toplumsal yaşama katılma fırsatlarına nasıl dönüştüğünü ortaya koymayı amaçlayan sergideki eserleri tek tek inleceyen Emine Erdoğan, eser sahipleriyle de görüştü. Gemilere dileklerin yazıldığı bölüme "Stop the wars/Savaşlar dursun" mesajını yazan Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı da çektirdi. Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından paytığı paylaşımda, lider eşleriyle sergiyi ziyaret ettiklerini belirterek "Anne ve çocuk sağlığından eğitime, sosyal korumadan aile desteklerine uzanan çalışmaların çocukların yaşamındaki yansımalarını inceledik. Bu kapsamlı ve anlamlı sergide, çocuklara yapılan yatırımların sağlık, eğitim, korunma ve toplumsal yaşama katılım alanlarındaki somut karşılıklarını görmek memnuniyet vericiydi" ifadesini kullandı. Semerkant'ta rehabilitasyon merkezi açan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Semerkant'ta kıymetli lider eşleriyle birlikte açılış kurdelesini kestiğimiz Rehabilitasyon Merkezli 'IMKON' Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Merkezin eğitim ve rehabilitasyon alanlarını gezerek özel gereksinimli çocuklarımıza sunulan imkânları yerinde inceledik. Burada her çocuğun gelişimi kendi ihtiyaçları doğrultusunda destekleniyor ve ona yeni becerilerle beraber hayata daha güçlü katılma fırsatı sunuluyor" değerlendirmesinde bulundu.

İMAM BUHARİ İNSANLIĞA YOL GÖSTERDİ

Özbekistan'ın Semerkant şehrindeki hadis âlimi İmam Buhari Türbesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, kompleks içindeki müzeyi de gezip eserleri inceledi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Semerkant'ta, İmam Buhari Anıt Kompleksi'nde manevi bir yolculuğa çıktık. Ömrünü hadis ilmine vakfeden büyük âlimin hatırasını yaşatan bu anlamlı mekânın tarihi ve kültürel değerine yakından tanıklık ettik. İslam medeniyetine eşsiz eserler kazandıran, asırlardır insanlığa yol gösteren İmam Buhari'yi rahmet ve hürmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör