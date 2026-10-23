SON DAKİKA | Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor

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Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İsrail'in istikrarsızlaştırıcı rolünü konuştuk. Diplomasi ve diyalog tek yol. Ukrayna ve Körfez'de bir an önce ateşkes olmalı.

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