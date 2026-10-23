SON DAKİKA | Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. İran'a yeni bir saldırının savaşı daha da yaygınlaştıracağı uyarısında bulunan Bakan Fidan çözüm için diplomasi yolunu gösterdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor
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Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
İsrail'in istikrarsızlaştırıcı rolünü konuştuk. Diplomasi ve diyalog tek yol. Ukrayna ve Körfez'de bir an önce ateşkes olmalı.
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