SON DAKİKA | Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. İran'a yeni bir saldırının savaşı daha da yaygınlaştıracağı uyarısında bulunan Bakan Fidan çözüm için diplomasi yolunu gösterdi.

SON DAKİKA | Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor

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Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İsrail'in istikrarsızlaştırıcı rolünü konuştuk. Diplomasi ve diyalog tek yol. Ukrayna ve Körfez'de bir an önce ateşkes olmalı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#HAKAN FİDAN #İSTANBUL

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