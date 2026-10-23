SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak gözaltına alındı
SON DAKİKA... Fon soruşturması kapsamında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.