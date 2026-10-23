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  • SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak gözaltına alındı

SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak gözaltına alındı

SON DAKİKA... Fon soruşturması kapsamında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.

SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak gözaltına alındı
İHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı.

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#TÜRKİYE SİGORTA #TAHA ÇAKMAK #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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