SON DAKİKA… Milli savunma hamlelerinde Türkiye örnek ülke! Kanada’dan SSB modeli hamlesi: Carney’den övgü dolu sözler
SON DAKİKA… Türkiye’de dün tarihi ziyaretlerden birine tanıklık etti. Kanada Başbakanı Mark Carney, Ankara’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Kanada’nın gündemlerinden biri de, Türkiye’nin yerli ve milli savunma hamleleriydi. “Türkiye’den alacağımız çok ders var” diyen Carney’in savunma sanayisini yerlileştirmek amacıyla SSB'yi rol model alarak ülkede uygulamayı planladığı belirtildi.
SON DAKİKA… Kanada'nın savunma sanayisinde yerlileşme hedefleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını (SSB) örnek model olarak almayı planladığı bildirildi. Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında Türk ve Kanadalı yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmelerde önemli hedefler gündeme geldi. Carney yönetiminin, savunma sanayisini yerlileştirmek amacıyla SSB'yi rol model alarak ülkede uygulamayı planladığı ortaya çıktı.
TÜRK ŞİRKETLERİ İLE İŞBİRLİĞİ GÜNDEME GELDİ
Savunma sanayisi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Carney'nin ziyareti kapsamında, Türk savunma sanayisini yöneten SSB yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Kanada'nın bu modeli kendi ülkesinde hayata geçirerek savunma sanayisinin yerlileştirilmesi yönünde harekete geçmek istediği aktarıldı.
Carney'nin bu model çerçevesinde Kanada ve Türk şirketleri arasında üretim, inovasyon ve teknoloji transferi alanındaki işbirliklerinin stratejik düzeye taşınmasını öncelikli hedefler arasına koyduğu ifade edildi.
TÜRKİYE'NİN UZAY VE HAVACILIK BİRİKİMİNE ÖVGÜ
Carney'nin özellikle Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki inovasyon birikimine dikkati çektiği belirtildi. Kanada'nın kendi savunmasını güçlendirecek seviyeye ulaşması için bu alanda stratejik işbirliğinin önemli görüldüğü ifade edildi.
"TÜRKİYE'DEN ALACAĞIMIZ ÇOK DERS VAR"
Kanada Başbakanı Carney, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisi performansına doğrudan atıfta bulunarak, "Türkiye kendi savunma ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80'ini yerli olarak üretiyor. Kanada'da durum böyle değil. Alacağımız çok ders var." ifadesini kullandı. Carney ayrıca "Kanadalıları korumak için Türkiye'nin savunma sanayisindeki uzmanlığına daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir konumdayız." değerlendirmesinde bulundu.
Kanada'nın henüz bu kabiliyet ve yetkinlik düzeyinde olmadığına işaret eden Carney, Türkiye'nin yüzde 80'i aşan yerlilik oranına ulaşmasını kendi hükümeti için arzu edilen bir politika hedefi olarak tanımladı.