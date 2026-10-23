SON DAKİKA… Milli savunma hamlelerinde Türkiye örnek ülke! Kanada’dan SSB modeli hamlesi: Carney’den övgü dolu sözler

DÜNYADA EŞİ BENZERİ BULUNMAYAN YAPI: SSB

Başbakan Carney'nin model alınmasını istediği SSB, Türk savunma sanayisinde yerlileşme, üretim, inovasyon, tedarik, regülasyon, kamu-özel sektör işbirliği ve kurumsal finansman gibi alanların neredeyse tamamını organize eden kurum olarak öne çıkıyor.

SSB'nin Türk ordusu ile kamu ve özel sektör şirketleri arasındaki koordinasyonu merkezileştirerek hızlı karar alma ve ihtiyaç karşılama süreçlerini yönetmesi, kurumu dünyada benzeri bulunmayan bir model haline getiriyor. Daha önce Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz da SSB'nin dünyada eşi benzeri bulunmayan çok yönlü bir yapıya sahip olduğunu belirterek, kurumu Türkiye'deki savunma ve havacılık ekosisteminin stratejik aklı ve merkezi olarak tanımlamıştı.

Kosiniak-Kamysz, "SSB, sadece kendi ihtiyaçları için üretip satın almıyor, aynı zamanda ihraç ediyor ve ihracatı teşvik ediyor. Bu, Polonya'da da hayata geçirmek istediğimiz bir model." değerlendirmesinde bulunmuştu.

SSB, tedarikçi makamların ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesini sağlarken milli tasarım ve yerli üretimi merkeze alıyor.

Sektör firmalarının ihracat gelirlerinin artırılmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçiren kurum, kritik sistemlerde dışa bağımlılığın kademeli olarak ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Kurumun inşa ettiği ve 4 bin 500'den fazla firmayı kapsayan ekosistem spesifik alanlara yönlendirilerek teknoloji kazanımı yükümlülükleri ve yetkinlik artırma politikalarıyla destekleniyor.