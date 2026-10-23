TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Süreç tıkır tıkır ilerliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında şu mesajları verdi:

HER ŞEY YOLUNDA

(Terörsüz Türkiye ve İzleme Kurulu oluşturulması) Önümüzdeki günlerde bu İzleme Kurulu'nu kurarız. Nasıl olacağıyla ilgili olarak, yasanın çıktığı günün ertesi gününden itibaren siyasi partilerle müzakerelerimizi yapıyoruz. Her şey kendi yolunda tıkır tıkır işliyor, hiçbir şey geç kalmıyor. Böylesine önemli bir konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, kimse bir diğerine ödev vermeye kalkmasın.

(Fon soruşturması) Uzun lafa gerek yok; bu konuda kim haksız kazanç sağladıysa, kim milletin parasına, cebine elini soktuysa, kim arsızlık ve hırsızlık yaptıysa sonuna kadar gidilmeli ve hepsinden hesap sorulmalıdır. Ayrıca bu süreçlerde kusuru, hatası, noksanı veya ihmali olan kim varsa onlar da Türk yargısı önünde hesap vermelidir. Mesele bu kadar açıktır. Milletin beklentisi de bu yöndedir. Cumhurbaşkanımız da bunu açıkça ifade etti. Bu konuda asla bir müsamaha ya da üstünü örtme çabası olamaz; sonuna kadar gidilerek hesabı sorulacaktır.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE KARŞI DEĞİL

Libya Anlaşması, herhangi bir üçüncü ülkeye karşı yapılmış bir anlaşma değildir. Siz bir anlaşma yaparsınız, başkası buna karşı çıkabilir. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Herhangi birinin konuyla ilgili söyleyeceği görüşleri dinleriz ama sonuçta gerekli adım atılmıştır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör