‘Vatandaşın talepleri için mücadele ediyoruz’
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen "İstanbul'u Dinliyoruz" buluşmalarının üçüncüsü, Arnavutköy'de gerçekleştirildi. Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve iş dünyası temsilcileri ile kanaat önderlerinin katıldığı programda, ilçenin sorunları, talep ve beklentileri ele alındı. Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, vatandaşların görüş ve önerilerini önemsediklerini belirterek, "Bizler özellikle vatandaşımızın her türlü isteğini, talebini, beklentisini kayda alan, buna değer veren, bunun için mücadele eden bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımızdan böyle gördük. Böyle bir yapıya sahibiz" dedi.
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