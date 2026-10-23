Dr. Esra Albayrak: Yapay zekâ sorgulanmalı

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, Özbekistan'daki zirve kapsamındaki "Çocuklara Büyük Ölçekte Yatırım" başlıklı oturumda konuştu. Oturuma BM Genel Kurulu Başkanı Khalilur Rahman'ın yanı sıra ülkelerin liderlerinin eşleri de katıldı.

ALİ KUŞÇU'NUN CESARETİ LAZIM

Esra Albayrak, yaptığı konuşmada Semerkantlı dünyaca ünlü matematikçi, astronom, filozof Ali Kuşçu'nun bilimsel kabulleri sorgulamasını örnek gösterdi. Kuşçu'nun herkesin durduğuna inandığı dünyanın hareket edebileceğini düşünme cesareti gösterdiğini belirten Albayrak, bugün de yapay zekâ çağının tartışılmaz görülen kabullerinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Albayrak, algoritmaların hangi dil ve verilerle çalıştığının sorulması gerektiğini dile getirdi. Gazze, Lübnan ve Myanmar'daki çocukların adalet beklentisine de değinen Albayrak, "İnsanın insanla göz hizasında buluşmasını engelleyen, gücün adaletsiz kullanımını meşrulaştıran korkunç kabulleri hep beraber sorgulamamızı bekliyor. Bizden Ali Kuşçu'nun cesaretini bekliyor dünya çocukları" dedi.

ONLARI DAYANIKLI YETİŞTİRMELİYİZ

Çocukları tehdit eden algoritmaların ihtiyaçtan çok verilere odaklandığını belirten Albayrak, bu durumun irade gücünü zayıflatabildiğini söyledi. Albayrak, "Sosyal medya çocuklarımızı bağımlı hale getirdi. Şimdi ikinci evrede yapay zekâyı konuşuyoruz" diye konuştu. Çocukları korumanın onları bütün risklerden uzak tutmak anlamına gelmediğini belirten Albayrak, asıl hedefin çocukları karşılaşabilecekleri riskler karşısında dayanıklı yetiştirmek olması gerektiğini kaydetti. Çocukların erken çocukluk dönemine yatırım yapılmasının önemine değinen Albayrak, sistematik düşünce eğitiminin bu sürecin temel unsurlarından olduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör