Yeni dünya için tarihi adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladığı Kanada Başbakanı Mark Carney ile ortak basın toplantısında Türkiye ile Kanada arasında yeni dönemin başladığını açıkladı. Kanada ile savunma sanayii ve nükleer enerji alanlarında yakın temas halinde olunduğunu dile getiren Erdoğan şunları söyledi:

MÜZAKERELERE BAŞLAYACAĞIZ: Ziyaretin en somut çıktılarından birini hiç şüphesiz Kanada ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükseltme kararımız teşkil etti. Stratejik ortaklık kararımızın katkısıyla önümüzdeki dönemde enerji, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayii gibi birçok alanda yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yönde atacağımız somut adımları içeren bir eylem planını da bugün kabul ettik. Öncelikle ticaret ve yatırımların artırılmasını teminen serbest ticaret anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdık.

10 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ: Bu sürece paralel olarak ekonomi alanındaki ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele almak üzere ortak ekonomik ve ticari komite dahil mevcut mekanizmaları daha etkin şekilde kullanacağız. Bu komitenin müteakip toplantısına 2027 yılında bu defa özel sektörlerimizin de katılımıyla ev sahipliği yapacağız. Atacağımız bu adımlarla halen yaklaşık 3 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyara, akabinde de 10 milyar dolara çıkarmayı temenni ediyoruz.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE ORTAK PROJELER: Güncellenen hava ulaştırma anlaşmasıyla birlikte ülkelerimiz arasında doğrudan uçuşları yaklaşık iki katına çıkaracağız. Bugün ayrıca üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarını da değerlendirdik. Afrika'dan Latin Amerika'ya, Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada önemli işbirliği fırsatlarının bulunduğuna inanıyoruz. Türk Eximbank ile Kanada İhracat Geliştirme Kurumu arasında imzalanacak mutabakat zaptının üçüncü ülkelerde ortak projelere vesile olmasını temenni ediyoruz.

NÜKLEER DAHİL ENERJİ İŞBİRLİĞİ: Kanada ile savunma sanayii ve nükleer enerji alanlarında yakın temas halindeyiz. Savunma sanayii işbirliğinin önemine vakıf iki müttefikiz. Bunu son olarak Ankara'da yaptığımız NATO zirvesi sırasında da gördük. Biraz önce de savunma sektörü ortaklıkları mutabakat zaptına imzalar atıldı. Müttefiklerin savunma sanayiilerine finansman sağlamak amacıyla Kanada öncülüğünde kurulmakta olan Savunma Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası savunma sanayii işbirliğimizi desteklemesini bekliyoruz. Enerji alanında madencilikten LNG'ye kritik minerallerden nükleer enerjiye kadar geniş bir iş birliği alanı mevcut. Enerji bakanlıklarımız arasında kabul edilen enerji alanında iş birliğine dair ortak bildiri nükleer dahil bu alandaki ciddi potansiyele işaret ediyor.

İSRAİL CEZALANDIRILMALI: Gerek Ukrayna'da gerek Körfez'de olsun diplomatik yöntemlerin kalıcı barışa giden yolu açmasını temenni ediyoruz. Bu noktada ortak görüşte olduğumuzu teyit ettik. Gazze'de ise Kanada'nın diğer bazı müttefiklerle birlikte istilacı yerleşimlere yönelik yaptırım adımlarını İsrail hükümetinin ihlallerinin cezalandırılması noktasında isabetli bir adım olarak görüyoruz. Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi noktasında bu yöndeki tutumlarını sürdürmelerini temenni ediyoruz.

KÂĞIT ÜZERİNDE KALMAYACAK: Carney ile ilişkilerimizin geleceğine yönelik tarihi bir adım attık. Çok geniş bir yelpazeye yayılan işbirliği potansiyelimizi gerçek anlamda hayata geçirmek için önemli bir süreci başlattık. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmamız kâğıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır. Bu konuda Sayın Carney'in ekonomi alanındaki engin tecrübesi ve siyaset sahnesinde sergilediği sağduyulu ve dirayetli duruşla önemli rol oynayacağına inanıyorum.

YENİ DÖNEM: Türkiye- Kanada kopukluğunu bugün gidermiş olduk. Türkiye ve Kanada arasında yeni bir başlatıyoruz. Ben de Kanada'ya yapacağım ziyaretimde işadamlarımızı bir araya getirerek adımlarımızı atacağız.





ÜÇ ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Carney huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. İmza altına alınan anlaşmalar şöyle: "Savunma Sektörü Ortaklıkları Mutabakat Zaptı", Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand tarafından imzalandı. "Hava Ulaştırma Antlaşması"na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand imza attı. "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Ortak Bildiri"yi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kanada Enerji Bakanı Tim Hodgson imzaladı.





CARNEY: TÜRKİYE İSTİSNAİ BİR ORTAK

Kanada Başbakanı Mark Carney, eski dünya düzeninin geri gelmeyeceğini ve ülkesinin güvenilir ortaklarla, derin ortaklıklar kurmanın peşinde karşılıklı olarak yeni fırsatlar yaratmanın peşinde olduğuna değinerek şunları söyledi:

Türkiye bu açıdan istisnai bir ortak. Çok dinamik bir piyasa ekonomisi, 85 milyonun üstü nüfusu var. Avrupa, Asya, Ortadoğu'nun tam ortasında ve 24 serbest ticaret anlaşmasına ulaşan bir ağı var. NATO'nun ikinci en büyük silahlı kuvvetlerine sahip ve en yenilikçi, en hızla gelişen savunma sanayiilerinden birine sahip. Geçtiğimiz yıllarda iki ülke arasındaki ticaret yüzde 50 arttı.

Stratejik ortaklığımızı başlatıyoruz. Üç yıllık bir eylem planı da ortaya koyduğumuz bir plan. Bunun üç tane ayağı var. Öncelikle savunma ve yatırım, enerji ve halklar arası ilişkiler. Türkiye G20'nin büyük bir ekonomisi, NATO içerisinde önemli bir müttefikimiz. Türkiye dünyanın farklı bölgelerindeki en çetrefilli çatışmaların çözümü anlamında çok önemli roller oynuyor. Gazze'den Ukrayna'ya, İran'dan Ortadoğu'ya ve daha başka nice bölgelerde.

Beraber yapabileceğimiz çok şey var. LNG'den nükleer teknolojiye, sivil teknolojilere, temiz enerjiye ve kritik minerallere üzerine çalışabileceğimiz birçok konu var ki bu kritik mineraller yarının gelecek ekonomisinin merkezinde yer alıyor.



ÖMÜRALİYEV'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör