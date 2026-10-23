Yol verme kavgasından birlikte cezaevine

19 Ekim'de Şemsipaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, evinin sokağına gelen Muhsin S., otomobiline park yeri ararken ters yönden gelen otomobildeki Kerem P. ve Emirhan E. ile 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Araçlarından inen Kerem P. ve Emirhan E. otomobilin bagajından aldıkları sandalye ve zincirlerle Muhsin S.'nin aracına saldırdı. Camları kırılan otomobilin sürücüsü koluna gelen zincir nedeniyle yaralandı. Geri manevra yaparak sokaktan uzaklaşan Muhsin S. şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Kerem P. hakimlikteki sorgusunda zincirle kimseye vurmadığını, arkadaşını durdurmaya çalıştığını savundu. Emirhan E. ise Muhsin S.'nin otomobili üzerine sürmesi üzerine can havliyle sandalye fırlattığını ancak sandalyenin araca zarar vermediğini iddia etti. Hakimlik, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle üç kişinin de 'silahla kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi. Taraflar cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör