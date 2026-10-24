650 milyonluk kara para mercek altında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin turizm, yemek, inşaat faaliyetleri ve alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme sokularak aklandığı şüphesine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. Yapılan mali incelemelerde, suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli ticari faaliyetler üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı malvarlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi. İncelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıkları belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda 23 Ekim günü Ankara merkezli 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu malvarlığın güncel değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi. Aramalarda 1 adet 9,19 milimetre çapında tabanca, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ve toplam 19 fişek ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 Euro ve 24 bin 400 ABD doları bulundu. Aramalarda farklı şahıslar adına düzenlenmiş yaklaşık 15 adet çek ve senet de ele geçirildi. Dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara da el konuldu.
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