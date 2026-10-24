Aidat kavgasında önce ihtar sonra dava
CHP Meclis Grubu'nun kasasını boşaltarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekiline CHP'den ihtar yazısı gönderildi. Kasadan çıkarılan 5 milyon 100 bin liralık tutarın 1 hafta içinde geri ödenmesi talep ediliyor. Aksi halde hukuki süreç başlatılacak. Yeni Parti kurulmadan bir gün önce Özgür Özel'in, "CHP Grup Başkanı" sıfatını kullanarak bankaya talimat yazısı yazdığı ortaya çıkmış, bu yazıda daha önce yapılan aidat ödemelerinin tüm milletvekillerine geri ödenmesini talep ettiği görülmüştü. Geri ödenen söz konusu paralar, daha sonra "bağış" kisvesi altında Yeni Parti'ye aktarılmıştı. 5 milyon lirayı aşan para transferinde birçok milletvekilinin imzasının usulsüz olarak ve kendilerinden habersiz şekilde kullanıldığı da iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil" dedi.
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