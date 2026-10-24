AK Parti Sözcüsü Çelik’ten BM Teşkilatı’nın 81. yıl dönümü kutlaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 81. yıl dönümünü kutladı. Ömer Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 81. yıl dönümü kutlu olsun. Bugün küresel ölçekte yaşanan krizler, insanlığın barış ve adalet arayışında daha adil bir uluslararası mimariye olan ihtiyacını her zamankinden daha net ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Dünya Beşten Büyüktür" ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" vizyonu doğrultusunda; uluslararası hukukun üstün kılındığı, çifte standartların son bulduğu ve mazlumların sesinin duyulduğu bir küresel düzen için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."