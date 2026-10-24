Çukurova Belediyesi’nde rüşvet operasyonuna 34 tutuklama

Çukurova Belediyesi’nde rüşvet operasyonuna 34 tutuklama
İbrahim AYRAL MURAT KARAMAN Ziya RAMOĞLU
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Partili Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski CHP'li Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 kişi tutuklandı. Emrah Kozay, geçici bir tedbirle İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Öte yandan Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da aralarında Belediye Başkanı Feviz Topuz ve oğlunun da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ADANA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý