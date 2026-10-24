Çukurova Belediyesi’nde rüşvet operasyonuna 34 tutuklama
Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Partili Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski CHP'li Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 kişi tutuklandı. Emrah Kozay, geçici bir tedbirle İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Öte yandan Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da aralarında Belediye Başkanı Feviz Topuz ve oğlunun da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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