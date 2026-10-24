Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Temel hak ve özgürlükleri hiçe sayıyor!
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan, sözde müftüler atayarak Batı Trakya Türk azınlığının temel hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı sürdürmektedir. Müftülük müessesesi, Batı Trakya Türk azınlığının dini, toplumsal ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan, sözde müftüler atayarak Batı Trakya Türk azınlığının temel hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı sürdürmektedir. Müftülük müessesesi, Batı Trakya Türk azınlığının dini, toplumsal ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır" denildi.