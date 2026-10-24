Maden ocağında grizu dehşeti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde maden ocağında meydana gelen patlamada 3 işçi hayatını kaybetti, mahsur kalan son işçi Murat Kaya'nın da cansız bedenine ulaşıldı. Olay, Gelik beldesinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana geldi. Metan gazı sıkışması sonrası yaşanan grizu patlamasında maden ocağındaki 8 işçiden 7'si çıkarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralı olarak çıkarılan işçilerden Cengiz Bölükbaşı ve Recep Çolakoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, durumu ağır olan Cemal Arslan (45) ve Okan Dinçer (45) ilk tedavilerinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Vücudunda yanıklar bulunan Ercan Akdal (40) ve kafa travması bulunan Soner Dinçer (34) Atatürk Devlet Hastanesi'nde, iki ayağında da kırıklar bulunan Kurtuluş Elmas (38) ise Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

VALİLİK: METAN GAZI KAYNAKLI PATLAMA

Zonguldak Valiliği, 3 işçinin öldüğü, 5 işçinin de yaralandığı maden kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada kazanın metan gazı kaynaklı patlama nedeniyle olduğu belirtilerek, "Bölgeye AFAD, UMKE, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ve jandarma ekipleri sevk edilerek arama kurtarma çalışmalarına derhâl başlanmıştır. Olay sırasında ocakta bulunan 8 maden işçisinden 5'i yaralı olarak kurtarılmış olup, hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, ocakta bulunan 3 maden işçimizin hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

PATLAMA sonrası ocakta mahsur kalan Murat Kaya'ya ulaşmak için ekipler seferber oldu. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonucu ekipler Murat Kaya'nın cansız bedenine ulaştı. Kaya'nın cenazesi bulunduğu yerden çıkararak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin ise yaralandığı maden ocağındaki patlama ile ilgili olarak ise Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan, acı haberi alan aileler ise hastane morgu önüne gelerek feryat etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör