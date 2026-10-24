Milli Savunma Bakanı Güler: “Havacılık savunma sanayimiz ülkemizin yüz akı haline gelmiştir”

"BİR ASIR ÖNCE SINIRLI İMKANLARLA BAŞLAYAN BU YOLCULUĞUN MİLLİ MÜHENDİSLİK KABİLİYETLERİMİZLE SÜRDÜRÜLMESİ GURUR KAYNAĞIDIR"

Fabrikanın 1926 yılında Eskişehir Tayyare Tamirhanesi olarak faaliyetlerine başladığını hatırlatan Güler, kuruluşun bir asırdır Türk havacılığının gelişimine öncülük ettiğini söyledi. Fabrikanın uçak ve motorların bakım ve onarımından modernizasyonuna, kritik parça ve sistemlerin imalatına kadar geniş bir alanda faaliyet yürüttüğünü aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Bir asır önce sınırlı imkanlarla başlayan bu yolculuğun, bugün ileri teknolojiye dayalı bakım, onarım, modernizasyon ve milli mühendislik kabiliyetlerimizle sürdürülmesi hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu vesileyle 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün kuruluşundan bugüne gelişiminde emeği geçen her kademedeki fedakar personelimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize, işçilerimize ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyor; ebediyete irtihal eden tüm personelimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. " Bakan Güler, fabrikanın gelecekte de Türk havacılığının gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını, askeri fabrikaların üretim ve teknik yetkinliklerini artırmaya, savunma sanayisindeki milli imkanları ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.