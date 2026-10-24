Milli Savunma Bakanı Güler: “Havacılık savunma sanayimiz ülkemizin yüz akı haline gelmiştir”
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eskişehir'deki 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. "Yeni tesisimizle hava araçlarımızın bakım ve onarımlarını daha etkin şekilde sağlamayı, havacılık alanında artan taleplerimize cevap vermeyi ve Hava Kuvvetlerimizin harbe hazırlık seviyesini destekleyen altyapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz." diyen Bakan Güler, “Havacılık savunma sanayimiz son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla ülkemizin yüz akı sektörlerinden biri haline gelmiştir.” şeklinde konuştu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile Eskişehir'deki 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Törende konuşan Güler, yıl dönümü dolayısıyla yeni tesisin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güler, uluslararası güç dengelerinin yeniden şekillendiği, jeopolitik gerilimlerin arttığı ve güvenlik ortamındaki belirsizliklerin derinleştiği kritik bir dönemden geçildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin güçlü ordusu, gelişmiş savunma sanayisi yetenekleri ve uluslararası alanda üstlendiği sorumluluklarla bölgesel ve küresel güvenliğin önemli aktörlerinden biri olduğunu ifade eden Güler, "Şanlı ordumuz köklü askeri geleneği, yüksek harekat kabiliyeti, yetişmiş insan kaynağı ve gelişen teknolojik kapasitesiyle, ülkemizin güvenliğinin ve caydırıcılığının en güçlü teminatıdır." diye konuştu. Güler, bu gücün en önemli unsurlarından biri olan "Gök Vatan"ın yılmaz koruyucusu Hava Kuvvetlerinin de üstlendiği kritik görevler, yüksek hazırlık seviyesi ve başarıyla yürüttüğü faaliyetlerle milletin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi. Hava Kuvvetlerinin, hava sahasının güvenliğinden kara ve deniz unsurlarının desteklenmesine, hava savunma görevlerinden uluslararası harekat ve tatbikatlara kadar geniş bir alanda önemli sorumluluklar üstlendiğine işaret eden Güler, şunları kaydetti:
"Gururla ifade etmeliyim ki, kahraman personelimizin fedakarlığı, üstün görev bilinci ve sahip olduğumuz modern hava platformları sayesinde Hava Kuvvetlerimiz, her türlü tehdide süratle reaksiyon gösterebilen etkin ve caydırıcı bir güç olarak, ülkemizin savunmasına ve uluslararası alandaki saygınlığına önemli katkılar sağlamaktadır."