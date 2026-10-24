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  • Milli Savunma Bakanı Güler: “Havacılık savunma sanayimiz ülkemizin yüz akı haline gelmiştir”

Milli Savunma Bakanı Güler: “Havacılık savunma sanayimiz ülkemizin yüz akı haline gelmiştir”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eskişehir'deki 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. "Yeni tesisimizle hava araçlarımızın bakım ve onarımlarını daha etkin şekilde sağlamayı, havacılık alanında artan taleplerimize cevap vermeyi ve Hava Kuvvetlerimizin harbe hazırlık seviyesini destekleyen altyapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz." diyen Bakan Güler, “Havacılık savunma sanayimiz son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla ülkemizin yüz akı sektörlerinden biri haline gelmiştir.” şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Güler: Havacılık savunma sanayimiz ülkemizin yüz akı haline gelmiştir
AA
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile Eskişehir'deki 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Törende konuşan Güler, yıl dönümü dolayısıyla yeni tesisin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güler, uluslararası güç dengelerinin yeniden şekillendiği, jeopolitik gerilimlerin arttığı ve güvenlik ortamındaki belirsizliklerin derinleştiği kritik bir dönemden geçildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Güler: “Havacılık savunma sanayimiz ülkemizin yüz akı haline gelmiştir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin güçlü ordusu, gelişmiş savunma sanayisi yetenekleri ve uluslararası alanda üstlendiği sorumluluklarla bölgesel ve küresel güvenliğin önemli aktörlerinden biri olduğunu ifade eden Güler, "Şanlı ordumuz köklü askeri geleneği, yüksek harekat kabiliyeti, yetişmiş insan kaynağı ve gelişen teknolojik kapasitesiyle, ülkemizin güvenliğinin ve caydırıcılığının en güçlü teminatıdır." diye konuştu. Güler, bu gücün en önemli unsurlarından biri olan "Gök Vatan"ın yılmaz koruyucusu Hava Kuvvetlerinin de üstlendiği kritik görevler, yüksek hazırlık seviyesi ve başarıyla yürüttüğü faaliyetlerle milletin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi. Hava Kuvvetlerinin, hava sahasının güvenliğinden kara ve deniz unsurlarının desteklenmesine, hava savunma görevlerinden uluslararası harekat ve tatbikatlara kadar geniş bir alanda önemli sorumluluklar üstlendiğine işaret eden Güler, şunları kaydetti:

Milli Savunma Bakanı Güler: “Havacılık savunma sanayimiz ülkemizin yüz akı haline gelmiştir”

"Gururla ifade etmeliyim ki, kahraman personelimizin fedakarlığı, üstün görev bilinci ve sahip olduğumuz modern hava platformları sayesinde Hava Kuvvetlerimiz, her türlü tehdide süratle reaksiyon gösterebilen etkin ve caydırıcı bir güç olarak, ülkemizin savunmasına ve uluslararası alandaki saygınlığına önemli katkılar sağlamaktadır."

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Milli Savunma Bakanı Güler: “Havacılık savunma sanayimiz ülkemizin yüz akı haline gelmiştir”

"YATIRIMLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Güler, hava üstünlüğünün sağlanması ve korunmasının, güçlü bir hava savunma mimarisine sahip olunmasının stratejik önem taşıdığına dikkati çekti. Değişen tehditleri doğru öngörmek, en yeni teknolojileri yakından takip ederek proaktif politikalarla yarınlara hazırlanmak mecburiyetinde olduklarını belirten Güler, şu ifadeleri kullandı:

Milli Savunma Bakanı Güler: “Havacılık savunma sanayimiz ülkemizin yüz akı haline gelmiştir”

"Bu doğrultuda Hava Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek, teknolojik üstünlüğümüzü güçlendirmek ve geleceğin harekat ihtiyaçlarına hazırlıklı olmak amacıyla yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Nitekim, havacılık savunma sanayimiz son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla ülkemizin yüz akı sektörlerinden biri haline gelmiştir. HÜRKUŞ, HÜRJET, GÖKBEY ve beşinci nesil milli muharip uçağımız KAAN gibi projelerimiz bu alanda ulaştığımız mümtaz seviyenin ve geleceğe yönelik hedeflerimizin somut göstergeleridir." Teknolojinin hızla geliştiği ve harp doktrinlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde mevcut başarılarla yetinmenin mümkün olmadığını kaydeden Güler, milli kabiliyetleri geliştirmek için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Güler: “Havacılık savunma sanayimiz ülkemizin yüz akı haline gelmiştir”

"YENİ TESİSİMİZLE ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Hava gücünün etkinliği ve sürdürülebilirliğinin modern platformların yanı sıra güçlü bir teknik ve lojistik altyapıya dayandığını anlatan Güler, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün bakım, onarım ve inşa faaliyetleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat yeteneklerine önemli katkılar sunduğunu anlattı. Güler, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde açılışı gerçekleştirilen yeni tesisin havacılık kapasitesini geliştirmeye yönelik önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti. "Yeni tesisimizle hava araçlarımızın bakım ve onarımlarını daha etkin şekilde sağlamayı, havacılık alanında artan taleplerimize cevap vermeyi ve Hava Kuvvetlerimizin harbe hazırlık seviyesini destekleyen altyapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Milli Savunma Bakanı Güler: “Havacılık savunma sanayimiz ülkemizin yüz akı haline gelmiştir”

"BİR ASIR ÖNCE SINIRLI İMKANLARLA BAŞLAYAN BU YOLCULUĞUN MİLLİ MÜHENDİSLİK KABİLİYETLERİMİZLE SÜRDÜRÜLMESİ GURUR KAYNAĞIDIR"

Fabrikanın 1926 yılında Eskişehir Tayyare Tamirhanesi olarak faaliyetlerine başladığını hatırlatan Güler, kuruluşun bir asırdır Türk havacılığının gelişimine öncülük ettiğini söyledi. Fabrikanın uçak ve motorların bakım ve onarımından modernizasyonuna, kritik parça ve sistemlerin imalatına kadar geniş bir alanda faaliyet yürüttüğünü aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Bir asır önce sınırlı imkanlarla başlayan bu yolculuğun, bugün ileri teknolojiye dayalı bakım, onarım, modernizasyon ve milli mühendislik kabiliyetlerimizle sürdürülmesi hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu vesileyle 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzün kuruluşundan bugüne gelişiminde emeği geçen her kademedeki fedakar personelimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize, işçilerimize ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyor; ebediyete irtihal eden tüm personelimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. " Bakan Güler, fabrikanın gelecekte de Türk havacılığının gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını, askeri fabrikaların üretim ve teknik yetkinliklerini artırmaya, savunma sanayisindeki milli imkanları ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

#HAVA KUVVETLERİ #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #YAŞAR GÜLER #TÜRKİYE #ESKİŞEHİR

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