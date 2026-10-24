MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir askerimizin askeri araç kazasında şehit olduğunu bildirdi. MSB yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında silah arkadaşımız İsth. Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz."