Sumud’daki siyonist vahşet mahkeme tutanaklarında

Gazze'ye insani yardım götüren Sumud ve Özgürlük filolarına saldıran 35 İsrailli sanığın yargılandığı dava görüldü. Aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Kamu Güvenliği Bakanı İtamar Ben-Gvir'in de bulunduğu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve binlerce yıl hapis cezası isteniyor.

35 SANIKLI DAVA

Davanın 35 sanığı arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Israel Katz, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve Kamu Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir bulunuyor. Müşteki Fikret Ayçin Kantoğlu "Silahlarını bize doğrultup hedef aldılar. Ellerimiz yukarıda bekledik. Diz çökmemizi istediler. Kafama bir demirle vurdular. Herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadılar. İçinde fare dışkılarının olduğu yerde, yaklaşık 3-5 saat belki biraz daha fazla bekletildik. Eşyalarımı geri alamadım. Çantam, kişisel eşyalarım orada kaldı. Şikâyetçiyim" dedi. Müşteki Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin ise basınçlı su ile saldırıya maruz kaldıklarını, yemek verilmediğini belirterek "Hepimizin hasta olması niyetiyle önce sıcak hava açıldı sonra soğuk hava açıldı. Hapishanede de zorla hukuki evraklar imzalanmaya çalışıldı. Şiddete maruz kaldık. Şikâyetçiyim" dedi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Katil Netanyahu ile birlikte 35 sanık hakkında kırmızı bülten kararının devamına ve Türkiye sınırları içinde mal varlıklarının araştırılmasına hükmetti. Müştekilerin katılma talebini kabul eden mahkeme duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör