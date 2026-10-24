Türkiye diplomasiden asla vazgeçmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na video mesaj gönderdi. Konferansa katılan bakanları, genel sekreterleri ve katılımcıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'nı konferansın düzenlenmesindeki emekleri dolayısıyla tebrik etti, konferansın hayırlara vesile olmasını diledi. İşte Erdoğan'ın video mesaj hitabı:

Asırlardır insanları ve kültürleri buluşturan İstanbul'un bugün diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Küresel ölçekte çatışmaların arttığı, gerilimlerin tırmandığı, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güvenin sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak böyle bir dönemde tarafların birbirleriyle konuşmadığı, umutların azaldığı zamanlarda dahi diplomasiden asla vazgeçmemeyi kendimize düstur edinmiş durumdayız. Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarından Afrika kıtasındaki arabuluculuk çabalarımıza geniş bir coğrafyada elde ettiğimiz kazanımlarla bugün de barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz. Bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, "Güveni Yeniden Tesis Etmek" temasıyla gerçekleştiriliyor. Genel Kurul'da uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklandık.

Bugün Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olan milyonlarca insan derin bir hayal kırıklığı içindedir. Şurası bir gerçek ki, 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Türkiye olarak güvensizlik üzerine bina edilen bir uluslararası siyaset anlayışını kabul etmiyoruz. En çetin ihtilaflarda dahi diplomasi için mutlaka bir kapı olduğuna inanıyoruz. Mesele o kapıyı açık tutacak iradeyi, cesareti ve samimiyeti gösterebilmektir. Bu noktada barış için tarafları bir araya getirmeye, adil çözümler için arabuluculuk yapmaya ve sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz.



KANADA BAŞBAKANI: ALACAĞIMIZ ÇOK DERS VAR

Kanada Başbakanı Mark Carney, önceki gün Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la buluşmasını değerlendirdi. "Türkiye'den alacağımız çok ders var" diyen Carney'in savunma sanayiini yerlileştirmek amacıyla SSB'yi rol model alarak ülkesinde uygulamayı planladığı belirtildi. Kanada'nın ziyaretle ilgili en önemli gündemlerinden biri Türkiye'nin yerli ve milli savunma hamleleriydi.





200 ÜST DÜZEY YETKİLİ KATILIYOR

"BARIŞ İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk" temasıyla tertiplenen 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, bakan düzeyinde katılımcıların yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi dahil uluslararası teşkilatların genel sekreterleri ve kıdemli temsilcileri ile farklı coğrafyalardan arabuluculuk ve çatışma çözümü alanında önde gelen 200'e yakın üst düzey yetkili, uzman, diplomat, akademisyen ve düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getiriyor.





ANKARA VİZYONUYLA ÖNCÜLÜK EDİYOR

Türkiye, diplomasi ve diyaloğun çatışma ve savaşa karşı en etkili araçlardan olduğu anlayışına dayalı arabuluculuk vizyonu çerçevesinde, ihtilafların barışçıl yollardan çözülmesi yönünde etkin çaba sarf ediyor ve bölgesel sahiplenme ilkesini de her daim dikkate alarak, geniş bir coğrafyada çok sayıda somut girişime öncülük ediyor. Türkiye, arabuluculuğun önleyici diplomasi ve uyuşmazlıkların çözümündeki kritik rolünü uluslararası toplum nezdinde daha görünür kılmak ve arabuluculuk çabaları için daha fazla emek harcanması ve kaynak ayrılmasını sağlamak amacıyla Finlandiya ile 24 Eylül 2010'da New York'ta BM bünyesinde "Barış İçin Arabuluculuk" girişimini başlatmıştı. Bu kapsamda teşkil edilen BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 16. Bakanlar Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, "Barış İçin Daha Geniş Bir Koalisyon: Kapsayıcı Ortaklıklar Yoluyla Arabuluculuğun Güçlendirilmesi" temasıyla, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül'de Türkevi'nde düzenlenmişti. BM Arabuluculuk Dostlar Grubu başarılı faaliyetleriyle, AGİT ve İİT bünyesinde de benzer gruplar kurulması için örnek teşkil etmişti.



7 ÖNEMLİ OTURUM

Konferans kapsamında "Değişen Dünyada Arabuluculuk: Diplomasiye Yeniden Alan Açmak", "Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Arabuluculuğun Geleceğini Şekillendirmek", "Barışa Yönelik Ortak Taahhüt: Tecrübeler ve Perspektifler", "Bölgesel Örgütlerden Yansımalar: Çabaların Uyumlulaştırılması", "Çatışmalarda İnsani Yardım Çabaları", "Uygulamada Arabuluculuk: Sahadan Sesler", "Çatışmaların Önlenmesinden Sürdürülebilir Barışa" başlıklı oturumlar yapılıyor.



İSTİKRAR VE KRİZLERİN ÇÖZÜMÜ DIŞARIDAN İTHAL EDİLEMEZ

Dişişleri Bakanı Hakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın açılışında konuştu: İsrail'in her gün ateşkesi ihlal etmesi uluslararası sisteme olan güveni eksiltiyor ve bu konuda güvensizlik yaratıyor. Bu konuda insani yardım erişmesi ve çocukların özellikle korunması önceliğimiz olmalı. Bu çerçevede de bu anlaşmazlığın adil bir siyasi çözümle sonlandırılabileceğini belirtmek istiyorum.

Güveni yeniden inşa etmek arabuluculuğun çalışması için son derece önemli. Bu çerçevede arabuluculuk çalışmalarımız tarafların onayına bağlı, karşılıklı güvene bağlı ve tabii ki kapsayıcılıkla ilgili. Bu çerçevede anlamlı bir rolü gerçekleştirmek için tabii ki bunun sonucu nasıl etkileyeceğini bilmeniz gerekiyor.

Libyalıların sahiplendiği, içten diyaloğa dayanan bir sürecin kalıcı bir çözüm için tek yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşım bizim sadece buradaki sükûneti korumamızı değil aynı zamanda Libya'da kalıcı bir çözüme ulaşılmasını beraberinde getirecek ve bu, şu anda çok daha yakın bir gelecekte gerçekleşecek diye ümit ediyoruz.

Mekke İttifakı bölgesel güvenliği, barışı ve refahı korumak için kuruldu. İstikrar ithal edilebilecek bir kavram değildir ve kalıcı çözümler dışarıdan empoze edilemez. Türkiye'nin içten diyaloğa dayalı, sürdürülebilir angajmana dayalı ve bölgesel sahiplikle ilgili olarak yaklaşımı bölgesel ve küresel güvenliğe nasıl katkıda bulunabileceğini gösteriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör