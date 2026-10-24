Türkiye’de kritik zirve! 8 ülkeden ortak açıklama: Diplomasi ve diyalog çağrısı

İstanbul'da Bölgesel 4'lü anlamına gelen R4 ülkeleriyle (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) Avrupa 3'lüsü anlamına gelen E3 ülkelerinin (İngiltere, Almanya, Fransa) dışişleri bakanları yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya'dan yapılan ortak açıklamada "Bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınması acil ihtiyaç" ifadeleri yer aldı.

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