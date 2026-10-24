Yaşanılabilir bir dünya için küresel buluşma

Türkiye'nin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 için hazırlıklar sürüyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirveye şu ana kadar 85 hükümet ve devlet başkanının katılım bildirdiğini, yaklaşık 3 bin gazetecinin akredite olduğunu açıkladı. Kurum, 50'den fazla ülkeyle doğrudan temas kurulduğunu belirterek Türkiye'nin iklim çözümlerini ve uluslararası işbirliği deneyimini dünyayla paylaşacağını söyledi. Konuşmasında iklim krizine vurgu yapan Kurum, "Şu anda hepimiz yaşanabilir bir dünyanın tükenişine maalesef şahitlik ediyoruz. Ekonomik krizler aşılacak. Siyasi istikrarsızlıklar yerini yeni dengelere bırakacaktır. Ancak asıl ve kalıcı olan; insanlığın ve doğanın geri dönüşü olmayan bir eşiğe doğru sürükleniyor olması. Asıl büyük kriz; iklim değişikliğiyle birlikte bu gezegenin artık üzerinde nefes alınamayacak, yaşanılamayacak bir yere dönüşme tehlikesidir" dedi. Kurum, Akdeniz Havzası'ndaki konumu nedeniyle iklim krizinin etkilerini yaşayan Türkiye'nin deneyimlerini ve geliştirdiği çözümleri dünyayla paylaşacağını belirtti. Kurum, 2053 net sıfır emisyon hedefinin ilan edildiğini kaydetti.

MAVİ BÖLGE HAZIRLIĞI

Hazırlık planında 527 bin metrekarelik Mavi Bölge ve 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge bulunduğunu açıklayan Kurum, Mavi Bölge'de Birleşmiş Milletler'in resmi müzakerelerinin yürütüleceğini, 11-12 Kasım'da Dünya Liderler Zirvesi'nin burada düzenleneceğini söyledi. Kurum, şu ana kadar 85 hükümet ve devlet başkanının katılım bildirdiğini, yaklaşık 3 bin gazetecinin akreditasyon işlemlerini yaptırdığını belirtti.





ZİRVEYE ÖZEL ŞARKI

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 için gerçekleştirilen etkinlikler için hazırlanan özel şarkıyı paylaştı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yapacağı BM çatısı altındaki küresel iklim zirvesi COP31 için özel şarkı bestelendi. "Let's COP" isimli İngilizce şarkı; dünyayı iklim için farkındalığa ve eyleme çağıracak. Türkiye'nin doğal güzelliklerinin yer aldığı video klibi paylaşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" mesajını verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, dünyanın en önemli iklim organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıkları sürüyor. Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için Türkiye özel bir şarkı hazırladı. İngilizce olan şarkının sözlerinde iklim için eyleme çağrı yapılırken, Türkiye'nin farklı noktalardaki doğal güzelliklerinden görüntüler kullanıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör