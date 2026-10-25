10 yılda 10 milyon kamikaze üreteceğiz
Kara Kuvvetleri Komutanlığının ilk kez düzenlediği Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'nda (BIMDTC-2026) Kara Kuvvetleri Komutanlığının 1'inci takımı şampiyon oldu. BIMDTC-2026 Seçkin Gözlemci Günü, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli'de bulunan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda gerçekleştirildi. Orgeneral Bayraktaroğlu, savunma sanayiindeki yerlilik oranına dikkati çekerek, "Savunma sanayimizde yerlilik oranının yüzde 83'e ulaşması, bu alanda kararlılıkla yürütülen çalışmaların somut bir sonucudur. İnsansız sistemler alanında geliştirilen kabiliyetler de ulaşılan teknolojik seviyeyi ortaya koymaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak 5 yılda 5 milyon, 10 yılda 10 milyon kamikaze sistemi üretilmesini hedeflemekteyiz" diye konuştu.