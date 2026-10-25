Anadolu’nun çeyiz mirası Abu Dabi’de
Emine Erdoğan'ın himayesinde, Olgunlaşma Enstitülerinin koleksiyonlarından hazırlanan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergisi New York ve St. Petersburg'un ardından üçüncü uluslararası durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Manarat Al Saadiyat Sanat Merkezi'nde büyük ilgi görüyor. Serginin en görsel ve zengin bölümlerinden birini oluşturan gelin kıyafetleri ve aksesuvarları kategorisi, Türk kadınının yüzyıllar boyunca süregelen estetik dehasını ve el emeğini gözler önüne seriyor. Koleksiyonda yer alan 50 parçalık gelin kıyafeti seçkisi, Osmanlı saray modasından Anadolu'nun en köklü düğün ritüellerine uzanan geniş bir yelpaze sunuyor. Gelinlikleri tamamlayan 64 parçalık aksesuvar bölümünde ise çeyiz geleneğinin en ince detayları sergileniyor. 19. yüzyılda gelinin nikâh vesikasını muhafaza etmek için hazırlanan ipek nüfus cüzdanı keseleri, firuze ve kök yakutla bezeli Mardin başlık süsleri ile geleneksel "karanfil kolyeler" ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Sergi 27 Ekim'e kadar açık kalacak.