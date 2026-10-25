Bakan Kacır paylaştı! İşte SİPER-2’nin atış testi görüntüleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından SİPER-2'nin atış testine ilişkin video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"SİPER-2, Çelik Kubbe'nin Uzun Menzilli Kalkanı. Katmanlı hava savunma mimarimiz yerli ve milli sistemlerle güçlenirken, SİPER-2'nin başarılı atış testi, uzun menzilli hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerimizin gelişimini ve TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN arasındaki güçlü iş birliğini bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi ile gece gündüz çalışan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör