Başkan Erdoğan’dan BM’ye 81’inci yıl mesajı: BM’de reform insanlığın ortak menfaatinedir
Başkan Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler (BM) Günü ve BM'nin 81. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Günümüzde savaşlar, insani felaketler, iklim değişikliği, açlık ve yoksulluk, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi küresel sınamalar, BM'nin kuruluş misyonunun öneminin azalmadığını, bilakis arttığını gösteriyor. Bu noktada, BM Güvenlik Konseyi'nin daha adil, kapsayıcı ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulması bilhassa önemli hale gelmiştir. Gazze'deki soykırım başta olmak üzere, dünyanın diğer bölgelerine uzanan kriz ve çatışmalar, bu ihtiyacın ne denli acil olduğunu gözler önüne sermektedir. Tüm ülkelerin BM Şartı'na daha güçlü sahip çıkmaları ve Teşkilatın temel organlarının etkinliğinin artırılmasına dair reformları desteklemeleri insanlığın ortak menfaatinedir" dedi. Erdoğan, İstanbul'u bir BM merkezi haline getirme hedefi için teşkilatla yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.