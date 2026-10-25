Kahramanların anısına milli madalya

Kurtuluş Savaşı'nda görev yapan 5 şehit ve gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Madalyalar, 4 torun ve bir oğula verilecek. Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri hizmetler tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında alınan kararda, madalya verilmesi kararlaştırılan askerlerin isimleri ile madalyayla taltif edilecek mirasçılarının bilgileri sıralandı. Buna göre, Birecik doğumlu, 1898 doğumlu Er Yasin Şekerlisoy'un torunu Hasan Şekerlisoy madalyayı almaya hak kazandı. Eskişehir doğumlu Er Ferhat Taymaz'ın torunu Baykal Taymaz ile Bursa doğumlu Onbaşı Mustafa Kırcılar'ın torunu Erhan Kırcılar da madalyayla taltif edilecek.

SAKARYA MUHAREBESİ'NDE ŞEHİT OLDU

Giresun doğumlu Er Halis'in torunu Halis Köse de İstiklal Madalyası alacak. Fırka 57 Hücum Taburu'nda görev yapan Halis'in, Sakarya Muharebesi'nde şehit olduğu belirtildi. Ünye doğumlu Halil Taş'ın madalyası ise oğlu Kazım Taş'a verilecek. Halil Taş'ın 15'inci Fırka, 56'ncı Alay, 1'inci Tabur ve 1'inci Bölükte görev yaptığı bilgisi kararda yer aldı. Kararda, Er Yasin Şekerlisoy'un Alay 68, Tabur 3 ve Bölük 10'da görev yaptığı, Türkmen Dağı Taarruzu'nda şehit olduğu bilgisi de yer aldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, Kurtuluş Savaşı'nda görev yapan 5 askerin hizmetleri İstiklal Madalyası verilerek onurlandırılacak. Madalyalar, askerlerin mirasçılarına teslim edilecek.