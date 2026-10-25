Kırmızı bültenle aranıyordu... Valmir Berısha yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Almanya adli makamlarınca ‘Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma’ suçlarından uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha, İzmir’de yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Almanya adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan "Valmir Berısha" isimli şahıs, İzmir'de yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu;
Almanya adli makamlarınca
"Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan "Valmir Berısha" isimli şahıs, İzmir'de yakalandı.
Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
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