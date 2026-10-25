Kültürel mirasımızı yeni nesillere aktarmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nde konuştu:

Türk milleti olarak tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle, sanat ve edebiyat derinliğiyle bizler, dünyada eşine az rastlanır bir müktesebata sahibiz. Bu miras öyle bir anda meydana gelmedi. Bu birikimin vücuda gelmesi hem asırlara hem de kıtalara kök salan ulvi bir mefkûrenin neticesidir. Bu hazinenin her bir parçası ayrı bir irfanın, yüksek bir sezginin, müstakil bir estetik anlayışının, ilimle irfanın iç içe geçtiği muhteşem bir kavrayışın yansıması. Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle onları bilmeden tamamiyetimizi kazanamayız. Topkapı Sarayı bile her yönüyle ve başlı başına şaheserdir. Aynı şekilde adım adım inşa ve ihya ettiğimiz gönül coğrafyamızın dört bir yanı, deyim yerinde ise açık hava müzesidir. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Bu eserler elbette ki önemlidir, değerlidir. Kültür mirasımızın hazineleridir. Ama asıl olan sahip olduğumuz bu birikimi yüksek bir şuurla muhafaza edebilmek, onu daha da zenginleştirebilmek, bizden sonraki nesillere tam anlamıyla aktarabilmektir.

MİLLETİN KÜLTÜR VE TARİH KODLARIYLA HESAPLAŞANLARA FIRSAT VERMEYİZ

En güzide kültür varlıklarından biri olan Yıldız Sarayı bir zamanlar gazino ve kumarhane olarak işletildi. Aynı hürmetsizliklere, ibadethanelerimizden tutun da farklı müesseselere kadar daha pek çok yerde şahit olduk. El yazması nadide eserlerimiz hurda kâğıt niyetine yabancılara satıldı. Tarihi camilerimizin zahire ambarı olarak kullanıldığı, hatta maalesef kimi yerlerde ahıra çevrildiği acı günler yaşadık. Milletimizi ruh kökünden koparmak amacıyla rahmetli Mehmet Doğan hocamızın 'Batılılaşma ihaneti' dediği bir politikanın ürünü olarak Batılılaşmayı sadece gardıropta arayan, tarihini ve kültürünü inkâr etmekte arayan, milli ve manevi değerlerine yabancılaşmakta arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık. Hâlâ eski günlerin özlemiyle hareket edenler, reddi miras yaparak milletin tarihi ve kültür kodlarıyla hesaplaşanlar olduğunu gayet iyi biliyoruz. 24 yıldır bu zihniyetin temsilcilerine fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz."

5 MÜZE, 46 SALON, 10 BİN 500 ESER

Erdoğan, yeni Darphane müzelerinin, ecdada ve tarihe karşı taşıdığıkları mesuliyetin, bu rikkat ve hassasiyetin nişanesi olduğunu ifade ederek, "Darphane-i Amire Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz restorasyonla 17 bin metrekarelik alana yayılan 7 yapı ve 46 salonu 5 farklı müze olarak düzenledik. Bu müzelerde Topkapı Sarayı'nın envanterinde bulunan toplam 10 bin 500 eser bugünden itibaren ziyaretçilerle buluşacak" dedi.

Başkan Erdoğan "7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda malum zihniyetin aparatları yine her zaman olduğu gibi ipe sapa gelmez iftiralarla bizleri hedef aldı. 'Kendisine ofis yapıyor' dediler, 'Burayı kendi sarayı olarak kullanacak' dediler. Peki, neticede ne oldu? Darphane-i Âmire Külliyesi, dünyaya örnek teşkil edecek bir müzeler bölgesi olarak şahane bir yapıya ve görünüme kavuştu" dedi.