Mahrem FETÖ’cülere yargı kıskacı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ'nün Emniyet teşkilatı içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen Emniyet Mahrem Analiz Raporu (EMAR) ve ABC Personel Listeleri üzerinde yapılan dijital incelemelerde, örgütün Emniyet personelini sadakat ve görev durumlarına göre detaylı biçimde derecelendirdiği belirlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'inin örgütsel fişleme kayıtlarında "Sorun yok" şeklinde kodlandığı tespit edildi. Örgüt yönetimince örgütsel görevlendirmeler ve mahrem sorumluluklar açısından tam güvenilirlikte görüldüğü değerlendirilen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İfadelerinde örgütsel bağlarını gizlemeye çalışan 7 şüpheli de "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklandı.