Milas’ta başkan ve oğlu da tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milas Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet sonruşturmasında 35 şüpheliden 18'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz da yer aldı. İki şüpheli hakkında ev hapsi, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

2.5 MİLYARLIK VURGUN

Soruşturmada, 34 şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin belediye tarafından onaylandığı iddia edildi. Gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlerin ihale bedelinin 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğu belirtildi. Sahte belgelerle iş deneyim belgesi alan 8 şirketin katıldığı 25 ihalenin toplam bedelinin ise 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu ileri sürüldü.