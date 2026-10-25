Türkiye yeni dünyanın parlayan yıldızı olacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Sultanbeyli Belediyesi tarafından inşa edilen ve aralarında merhum babası Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un isminin verildiği düşünce merkezinin de olduğu tesislerin açılışında konuştu:
Türkiye bölgesinde bir istikrar adası olmaya devam ediyor. "Türkiye Yüzyılı, yani Türkiye'nin önlenemez yükselişinin yaşandığı, yaşanacağı bir döneme hep beraber giriyoruz. Türkiye yeni dünyanın parlayan yıldızı olacak.
Babam benim ilk hocamdır, ilk yol göstericimdir. Kendisinden insana dair, Müslümanlığa dair ilk bilgilerimizi hem şifahi olarak hem tecrübi olarak öğrendik. Hayatını hayır hizmetlerine adayan, hayatını ilme ve insanların okumasına adayan fevkalade önemli bir insandı. Hayat ilerledikçe, yaşımız ilerledikçe çok insan tanıdık. İnsan tanıdıkça rahmetli babamın yerinin ne kadar doldurulmaz olduğunu çok daha iyi anladığımı itiraf etmek durumundayım. Allah ondan ve onunla birlikte bu ülkede bugünlere gelmemize emeği geçen bütün mücadele ehlinden razı olsun diyor, rahmetle, şükranla anıyorum. Düşünce merkezinde faydalı çalışmalar yapılmasını temenni ediyorum. Babamın adının tesise verilmesi dolayısıyla teşekkür ediyorum.
Türkiye bölgesinde bir istikrar adası olmaya devam ediyor. "Türkiye Yüzyılı, yani Türkiye'nin önlenemez yükselişinin yaşandığı, yaşanacağı bir döneme hep beraber giriyoruz. Türkiye yeni dünyanın parlayan yıldızı olacak.
Babam benim ilk hocamdır, ilk yol göstericimdir. Kendisinden insana dair, Müslümanlığa dair ilk bilgilerimizi hem şifahi olarak hem tecrübi olarak öğrendik. Hayatını hayır hizmetlerine adayan, hayatını ilme ve insanların okumasına adayan fevkalade önemli bir insandı. Hayat ilerledikçe, yaşımız ilerledikçe çok insan tanıdık. İnsan tanıdıkça rahmetli babamın yerinin ne kadar doldurulmaz olduğunu çok daha iyi anladığımı itiraf etmek durumundayım. Allah ondan ve onunla birlikte bu ülkede bugünlere gelmemize emeği geçen bütün mücadele ehlinden razı olsun diyor, rahmetle, şükranla anıyorum. Düşünce merkezinde faydalı çalışmalar yapılmasını temenni ediyorum. Babamın adının tesise verilmesi dolayısıyla teşekkür ediyorum.