Yumruklar havada uçuştu

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı ve kurullarının belirleneceği seçimler öncesinde gerçekleştirilen genel kurulda kavga çıktı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı, dün saat 13.00 itibarıyla yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı. Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından baro başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Bağımsız Avukatlar Grubu'nun başkan adayı Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından salonda bazı avukatlar LGBT flaması açarak, "Nefrete inat, yaşasın hayat" şeklinde slogan attı. Başka bir avukat grubunun ise "Kahrolsun PKK" sloganıyla karşılık vermesi üzerine salondaki gerginlik büyüdü. Avukat grupları arasındaki tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin büyümesi ve salonun kontrol edilemez hale gelmesi üzerine divan heyeti acil müdahalede bulundu. Divan yönetimi arbedeyi sonlandırmak adına genel kurula 15 dakika zorunlu ara verildiğini duyurdu. Güvenlik ve araya giren meslektaşların müdahalesiyle tarafların yatıştırılmasının ardından 128. Olağan Genel Kurul, adayların konuşmalarıyla kaldığı yerden devam etti.