900 yataklı dev sağlık üssü yüzde 99 bitti

Trabzon'un sağlık altyapısını güçlendirecek Şehir Hastanesi'nde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Akyazı'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında inşa edilen hastane, tamamlandığında yalnızca Trabzon'a değil, çevre illerdeki hastalara da hizmet verecek. Yaklaşık 285 bin metrekare kapalı alana sahip projede çalışmalar, yaklaşık bin kişinin katılımıyla 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. İnşaatın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 99 seviyesine ulaştığı hastanede, elektrik-mekanik ve cephe imalatları tamamlandı. İnşaatın bitirilmesi, geçici kabul işlemleri ve çevre düzenlemelerinin ardından kasım ayında hasta kabulüne başlanması hedefleniyor. Hastanenin resmi açılışının ise Şubat 2027'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.



33 AMELİYATHANE 300 POLİKLİNİK

TRABZON Şehir Hastanesi, kapasitesi ve teknik donanımıyla bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Hastanede 300 poliklinik ve 33 ameliyathane bulunacak. Toplam 900 yatak kapasitesinin 236'sını yoğun bakım yatakları, 664'ünü ise tek kişilik nitelikli hasta odaları oluşturacak. Hastanenin hizmete girmesiyle Trabzon'daki yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor. Dev sağlık yatırımında deprem güvenliği de ön planda tutuldu. Kaba inşaatı 5 bin 200 fore kazık kullanılarak tamamlanan hastanede, yapının depremin etkilerine karşı korunması amacıyla 762 sismik izolatör kullanıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör